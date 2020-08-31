陸軍南區專長訓練中心李姓女中士涉嫌盜拷輔導長電腦內的「同袍訪談紀錄」，遭考績乙等汰除。事後竟爆料自己遭軍方施壓才被逼退伍，軍方對不實指控提告。高雄高分院依妨害電腦使用罪、誹謗罪對李女各判6月、5月徒刑，得易科罰金。

2016年3月李女聽聞同袍對她的工作狀況頗有微詞，輔導長因此找人約談。李女想知道約談內容，竟趁執行資訊保密作業的機會，打開輔導長電腦，偷偷拷貝「陸軍南區專長訓練中心本部連人員約談狀況表」。

此外，李女的體格未達標準、2016年考績也遭列乙等，無法繼續申請留營，但李女拒絕辦理退伍。在2017年4月7日役期屆滿前夕，軍方主動向上級呈報、將李女辦理退伍。

李女不滿，在2017年10月兩度召開記者會，向媒體謊稱她是因檢舉同袍在營內用手機拍照，才被長官施壓記過，遭強制退伍。南訓中心認為李女不實指控已貶損軍方名譽，對此提告。

法庭上李女辯稱，當時僅單純觀看輔導長的電腦約談內容，沒有下載、儲存或列印。記者會上的指控是她個人對遭退伍的見解，縱使與事實不符，也沒惡意扭曲、侮辱公署之意。

法官發現，李女2016年8月曾在軍區內違規使用手機及業務疏失，遭記申誡及記過。提出申訴時，李女母親還找立委陳情，更拿出「約談狀況表」，顯示李女確實有下載儲存軍方檔案。二審法官認為一審原判並無不適，駁回李女上訴，妨害電腦使用罪部分仍可上訴，誹謗罪定讞。

(中時 )