泰國政府原本計畫斥資225億泰銖，再向大陸購買2艘潛艇，但反對黨對此提出質疑，稱國家正面臨新冠疫情及經濟衰退的困境。泰國政府8月31日正式宣布，潛艇採購計劃將延至2022年，並會向國會撤銷撥款申請；據報陸方亦已同意上述決定。

泰國政府於2015年決定，向大陸購買3艘S26T型潛艇，2017年簽署採購協議並通過第1艘潛艇的預算約120億泰銖，雙方約定於2023年交付。其餘2艘潛艇總價225億泰銖，原定自明年起分7年支付。

反對人士則主張，在疫情及經濟困境下，不應花費巨資採購軍備；亦有學生示威人士指出，政府此舉證明人民利益遭到漠視；還有國會議員警告，將否決撥款案。

政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）31日表示，政府考慮到國防部年度預算，決定延後潛艇採購計劃，強調政府願意聆聽人民的聲音，同時重申保持軍力的重要性。

泰國國會相關預算委員會日前審議第2、3艘潛艇的採購預算，由於贊成和反對票數相同，最後由主席投下關鍵一票通過採購案。惟兩國政府商討後，中方同意將2艘潛艇的交易推遲1年，總理帕拉育已通知海軍相官決定，軍方對此表示尊重。

(中時 )