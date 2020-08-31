9月1日全國路口大執法，汽機車未禮讓行人，最高罰3600。（翻攝自林佳龍臉書）

為展現9月1日起路口安全大執法決心，內政部長徐國勇及交通部長林佳龍明天下午1點半將在捷運西門6號出口舉行宣示記者會，並當場進行宣導及執法情境模擬，徐國勇及林佳龍將親自示範過馬路的情形，供用路人參考。

內政部表示，政府為維護路口安全，自9月1日起規劃為期1個月路口安全大執法工作，執法5大重點包括「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

由於9月起即將展開大執法，徐國勇及林佳龍不僅在西門捷運舉行記者會，還要以身作則，示範過馬路時，人車互動情境，若駕駛人未禮讓行人，將有可能因此受罰。

內政部表示，針對車輛不停讓行人先行，警方訂有3點取締認定原則，包括路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發；以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。

依道路交通管理處罰條例規定，汽機車若不停等禮讓行人，可罰1200元以上3600元以下；汽機車闖紅燈罰1800元以上5400元以下；紅燈右轉罰600元以上1800元以下；若不禮讓視障人士或導盲犬，更將加重處罰；行人沒走行穿線則可罰300元。

(中時 )