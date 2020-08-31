發名國際施喬心執行長、小農代表李明彥、阿福食物銀行召集人江慶隆 三人啟動惜福柚合作。（高市慈總提供／柯宗緯高雄傳真）

中秋節即將到來，高雄市慈善團體聯聯合總會幫助經濟弱勢家庭，今年特別結合中⼭大學社企「Farming發名國際」，祭出「惜福袖」公益專案，號召愛心民眾只要100元就可幫助⼩農及阿福食物銀⾏的受助家庭，即起至9⽉5⽇歡迎民眾認購。

高雄市慈善團體聯聯合總會理事長張來川指出，本會每年約幫助經濟弱勢家庭1500個家庭，亟需各界愛⼼心挹注。感恩中山大學USR計畫對社會的具體關懷⾏行行動，同時幫助⼩小農及弱勢家庭，讓社會共榮，也是善循環的典範。

「發名國際企業」是中山⼤大學南台灣跨領域科技創新中心與 南台灣友善農耕的⼩農一同成立的社會企業，以「公益轉型、農村創新」為核心理念，期讓友善農耕的中⼩農能串聯周邊夥伴以擴⼤產量，實踐農村創新營運模式，建構價值共創的創新農業⽣生態系。

此次惜福柚專案，發名國際提供四大保證，讓民眾放⼼作公益。1.惜福果非壞果，果肉完好無損，志⼯不需要再做任何處理。2.保證依照農友出貨時間，將新鮮柚子直送食物銀行。3.每賣出1箱惜福果，阿福食物銀行可獲得15元捐款，以做為輸送服務費。4.捐贈公開透明，每位捐贈者會獲得捐物收據。

詳情洽https://bit.ly/2CCug1f 或與⾼高雄市慈善團體聯合總聯聯絡07-3224315林詩瑜小姐。

(中時 )