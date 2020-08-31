中山海科系團隊認為，引入野生文蛤，可增加台灣養殖文蛤基因的多樣性，降低死亡率。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

台灣文蛤近來出現大量死亡與生長緩慢等現象，國立中山大學海洋科學系團隊以分子生物學技術研究分析，發現台灣養殖文蛤相較於中國沿岸野生族群「基因多樣性偏低」，是不利存活的主因。

文蛤在台灣廣受歡迎，育苗產業主要在雲林縣，養成則在彰化、雲林、嘉義及台南等沿海縣市，都可在人工管理環境下量產，近年來養殖文蛤不明原因大量死亡，讓養殖業者相當頭痛。

漁政單位和學界認為，氣候異常、底質缺氧、水質惡化、底土污染、病菌危害等影響是主因。但中山大學海科系研究團隊蒐集金門、淡水的野生文蛤與各地養殖文蛤進行DNA調查研究，發現台灣養殖文蛤的基因多樣性顯著低於中國沿岸的野生文蛤。團隊論文為台灣首次養殖文蛤DNA調研成果，獲刊在國際期刊《水產養殖研究》。

海科系教授劉莉蓮表示，相較於日本、韓國、中國大陸、泰國等國家紛紛投入文蛤基因多樣性研究，台灣一直沒有本土相關調研成果。在氣候變遷、養殖環境改變等大環境變動加劇的挑戰下，養殖文蛤的DNA恐無法有效因應多變的現實狀況。

海科系副教授廖德裕表示，台灣數十年來都以人工繁殖的方式養殖文蛤，由養殖場先挑選種貝育苗，再賣回養殖場養成，但近來出現大量死亡、生長緩慢的現象。有養殖戶懷疑，是母貝近親繁殖造成基因多樣性降低，導致文蛤育成率變差。但團隊發現，養殖業每次都用高達一、二千斤種貝育苗的方式，造成近親繁殖的可能性不高。文蛤基因多樣性低，可能在人工繁殖階段、挑選種貝族群太小造成，解法為引入野生文蛤，增加養殖文蛤基因的多樣性。

團隊研究也發現，臺灣的養殖文蛤不是早期認定的文蛤（Meretrix lusoria），而有可能是中華文蛤（M. petechialas），確切分類仍需進一步研究。中山團隊從基因多樣性角度切入研究，可協助漁民與漁政單位找出對策，提高文蛤產業的競爭力，改善漁民生計。

(中時 )