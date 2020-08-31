全球股債市樂觀情緒持續，資金同樣持續流入風險性資產。但投信法人提醒，要注意的是高收益債市場今年來違約率攀升，甚至有信評機構預期美國高收益債違約率至今年底會到12％，是2010年以來最高水準。這時候，可以選擇複合債基金來投資。

施羅德投信提醒，新冠疫情危機還沒有結束，各國仍面臨確診增加的重大挑戰，儘管美國聯準會(Fed)能夠對企業提供無限的流動性並維持企業營運，但是卻不能改善公司的獲利，高收益債仍存有一定風險。因此還是挑選高品質企業債作為核心布局的環球型複合債基金較佳，且該類基金也會布局一定比例的高收益債，可說是有為有守，是不錯的選擇。

今年以來高收益債市場的違約率明顯開始攀升。美國高收債違約率在5月底達到6.3％，是2010年以來最高水平。

施羅德投信環球收息債產品經理林良軍分析，違約主要發生在能源及電信類股，違約金額350億美元。而其他受到疫情影響的類股違約金額僅約110億美元，儘管其中包含有名的公司像是赫茲租車(Hertz)、彭尼百貨公司(JC Penny)。

知名信評機構穆迪預期美國高收債違約率將於2020年底攀升至12％，暗示下半年將有大量違約。然而，樂觀解讀的是，由於市場對於前景正改善的公司反映較快，通常利差會在違約之前達到高峰值。

銀行寬鬆的借貸以及美國聯準會(Fed)非常規的貨幣工具已經讓公司能夠更快融資，提供公司於渡過危機時的喘息空間。然而，代價是公司的基本面加速惡化。

第一季數據顯示，美國投資等級債和高收債指數中的中型非金融企業的淨負債比率分別上升至2.8倍和4.4倍的歷史新高。此外，由於經濟活動受阻於4月及5月最為嚴重，恐將重挫第二季盈餘。因此，可能還需要一段時間，公司資產負債表才會反映所有的損失。

分析師預期，美國企業盈餘將於2021年底完全恢復，在這個情形下，公司能夠償還多數緊急貸款並去槓桿化。然而，如果經濟恢復速度疲弱且槓桿水位維持高檔，這些發債公司對於未來動盪的反應更加脆弱，引發債務承受能力的疑慮。

展望未來，林良軍說，儘管目前市場情緒十分樂觀，但也不能忽視避險資產的強勁表現，背後是不確定性仍存在。新冠疫情的危機還沒有結束，各國仍面臨確診增加的重大挑戰，尤其是美國，而許多國家則不得不重新邊界管制和隔離限制，預計這等到明年疫苗問世且成功後才會有所改善。

此外，英國被捲入美國和大陸的貿易衝突，而美國總統選舉也迫在眉睫，呈現不確定性。全球企業獲利預測也被下修，經濟前景的確充滿挑戰。

因此，林良軍說，考量到降評企業違約問題仍將持續發生，以高品質企業債作為核心布局的環球型複合債基金較佳，且該類基金也會布局一定比例的高收益債，進可攻退可守，是不錯的選擇。

以施羅德(環)環球收息債券基金來說，仍然偏好投資等級債券，A級和BBB級債券部位合計佔投資組合的65％以上，另外是靈活布局高收益債以及新興債。特別是所投資的公司預期都能夠正常營運並有足夠的現金，並採取由下而上的價值面和選債，持續尋找價值最具吸引力和新發行溢價強勁公司。

(工商 )