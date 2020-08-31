陳零九《天生玩家》演唱會總彩排，和嘉賓邱鋒澤、孫盛希 一同出席。（盧禕祺攝）

陳零九原訂5月舉辦「天生玩家」演唱會，因受新冠肺炎疫情影響延至9月5日，他8月31日總彩排，透露此次開唱曲目多達27首，最頭痛的就是背歌詞，幽默表示是向常忘詞的前輩周華健看齊，還準備了2台提詞機，「如果提詞機壞掉我會把演唱會喊卡」，化身「急智歌王」張帝，靠即興歌詞挽救。

擔任演唱會嘉賓的邱鋒澤和孫盛希現身合唱，陳零九表示：「隔2年沒有開大型，想說多唱一些以前經典的歌，有些都滿久沒唱。」他近來開始學習拳擊格鬥鍛鍊體力，透露自己上完課當天就買了沙包，沒事在家邊踢邊紓壓，開玩笑表示如果哪天開車遇到行車糾紛可以派上用場。

陳零九與邱鋒澤「九澤CP」近期狂跑商演，工作已排到年底，跨年也將連趕2場；問起收入增加有無犒賞自己？陳零九表示：「我一直在犒賞自己，一直在買玩具，我這個人沒什麼物慾，但有開始坐計程車，之前都坐捷運比較省，現在就讓自己比較舒服一點。」透露「五堅情」確實有攻蛋計畫，「努力中，畢竟小巨蛋檔期不好申請」。

邱鋒澤（左起）、陳零九及孫盛希為演唱會總彩排。（盧禕祺攝）

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