以環保廢爐渣舖路竟然龜裂及隆起現象，猶如波浪般起伏不平；台中市太平區十六街、中平九街、永豐路108巷路面102年曾經因工程重舖路面，近年卻出現龜裂及隆起，經立委何欣純爭取478萬元經費，終於將在9月1日動工重新刨路重舖，立委何欣純31日邀地方議員、里長及相關單位會勘，也要求加速完工。

何欣純表示，該路段，數年前重新翻修舖設的道路，近幾年卻出現路面龜裂及隆起現象，猶如波浪般起伏不平，道路品質非常差，尤其在太平十六街、中平九街、永豐路108巷。

何欣純在地方陳情下，立即邀集自來水公司、市府建設局等相關單位進行會勘，初步勘查後發現路面龜裂及隆起位置，鄰近自來水管埋設處，水公司立即委託第三方公正單位辦理會勘及取樣確認，疑似自來水管溝當時回填的環保材料出現龜裂隆起不平整，然該項環保回填材料於當時是符合相關規範要求，但造成路面平整度不佳，對民眾用路品質及觀感不佳，著實應立即改善。

經何欣純要求自來水公司儘速提報路面改善工程計劃，成功爭取工程經費478.38萬元，路面改善長度共計1165M，9月1日進場施工，何欣純於31日召集民進黨市議員張玉嬿、蔡耀頡以及自來水公司林義雄副處長等人，在雨中現場會勘，她也要求工程能縮短施工期，加速完工。

(中時 )