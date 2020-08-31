31日是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲一大早前往新南國小「站導護」，視察校園防疫措施。台南市政府教育局表示，已通令各校啟動開學防疫備戰，完成防疫物資整備及校園環境消毒，讓學生安心上學。

黃偉哲日前出席「台南市109學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議」，指示各校校長務必配合教育部規定的防疫措施，確保師生健康。

教育局說，目前全市各校均備有充足額（耳）溫槍，500人以上學校更配置紅外線熱成（顯）像儀。此外，教育局也為全市13萬名學生準備35萬片備用口罩，預計配發30公噸次氯酸納水，同時規畫採購122所國小紫外線殺菌燈，強化校園環境消毒。

教育局也呼籲，家長務必讓孩子攜帶口罩入校緊急備用，同時請家長主動關心子女健康狀況，上學前應自主量測體溫，並登載於家庭聯絡簿，到校後由教師主動關心學生身體狀況，如有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，需佩戴口罩並盡速就醫，落實生病不上課原則，同時回報就醫診斷結果。

(中時 )