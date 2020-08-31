近日率團訪台的捷克參議院議長韋德齊，31日在政治大學來台首場公開演講，坦言捷克總統等高層不贊成他來台，但他相信這是正確的事，訪台成員也都是自願；媒體提問「東歐與中共關係良好，捷克還是一帶一路重要節點，為什麼這幾年改變？」韋德齊回答，如果捷克與中國大陸是對等的合作關係，他不反對，相信台灣和中國大陸也是如此。

韋德齊以1989年11月捷克的「天鵝絨革命」為引子，此前捷克人每天排長龍買民生用品、被迫看蘇聯電影、在小酒館打發時光、不敢妄議時政，他們不滿意生活，但也沒勇氣改變；之後有大學生站出來，捷克人開始走向打造民主體制的無止盡路程。韋德齊盛讚：台灣1990年和捷克1989年的民主化主要推手都是學生，近年台灣的太陽花學運反對與中國大陸的非透明貿易談判，「年輕人做得很好，謝謝你們！」他也呼籲同為民主國家，應該支持香港以及自由的白俄羅斯。

韋德齊並提到，他的前任參議院議長柯佳洛年初決定訪台，最後卻受到中華人民共和國大使館及捷克最高官員施壓而取消，「我們永遠不知道這壓力有多大程度連結到柯佳洛參議長的猝死。」

韋德齊說，新冠疫情台灣處理得非常好，全世界應該跟台灣學習，這也是他們來台的重要目的。他並認為國際社會、包括世界衛生組織錯誤對待台灣，歷史不盡公平，就像1938年歐洲4國為了將世界從希特勒手中搶回而簽訂慕尼黑協議，但忍受屈辱之後仍發生戰爭。他總結表示，台、捷兩國人民最大共同點是自願選擇生活在民主國家，「民主、真理和正義是我們最重要價值觀，也是台灣人民的盔甲和劍。」

有學生提問，捷克總統和總理似乎不支持韋德齊此行，韋德齊表示，相信捷克能容許不同意見，參議院也相信訪台是正確決定。另有媒體提問，東歐從2012年與中國大陸成立17＋1的倡議，捷克也被視為中國大陸一帶一路上的重要節點，但這幾年捷克和中東歐國家為何明顯轉變？韋德齊表示，民主世界要求基於對等的合作夥伴關係，如果捷克與中華人民共和國能對等合作，他不會反對，相信台灣也是這樣，因為台灣和中華人民共和國也有很密切的合作。

此外，對於正在德國訪問的中國外長王毅認為韋德齊訪台是公開挑釁、會付出很大的政治代價，韋德齊表示，政治人物應該做些「不太方便」但正確的事情，此次訪台成員都是自願，短期不會帶來利益，但是長期會帶來利益。

(旺報 )