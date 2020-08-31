台新證券近年來積極發展多元化的服務、在專業領域上持續進步、不斷創新的品牌經營策略，獲天下雜誌公布的快速成長企業一百強評選，且為首次上榜即勇奪第13名，營收複合成長率高達43.25％、居金融業之冠，在海外也獲得國際財經專業機構亞洲銀行及財金雜誌（Asian Banking & Finance）評選為Equity Deal of the Year─Taiwan，成為唯二獲獎的台灣券商之一。

台新證券邁入第十周年，從開業初期的小型券商營運規模，多年來與台新金控子公司台新銀行共同協銷下，經紀市占率已成長到2.1％，兼營期貨業務穩居交易量第一，於台灣期貨交易所第六屆期貨鑽石獎中，獲評為期貨經紀商交易量成長第一名，榮獲金融業的營收成長冠軍。

台新證券董事長郭嘉宏表示，近幾年市場的變化及投資人需求比以前變動得更快，台新證券一直秉持著INTERNATIONAL（國際化）、INTEGRATION（整合）、INNOVATION（創新）的3I精神，因應各種挑戰。以一直擁有傑出表現的承銷業務為例，發揮金控整體資源的綜效，提供客戶一條龍的服務及報價，進而拓展客群布局及客戶往來深度，使得台新證券的承銷量穩佔市場前三名，去年由台新證券主導資本市場最大IPO的和潤企業增資案，規模更創下台灣近十年的紀錄。

郭嘉宏指出，除現有業務持續成長外，近期更成立國際暨機構事業處及台新資本管理顧問公司，拓展業務範圍及規模，將可提供客戶高附加價值的差異化服務，深耕國內外機構法人，提供國內外法人研究服務、複委託、雙向借券、OSU等專業證券服務。

數位發展布局方面，近幾年來民眾追求更便利、直覺的投資服務，券商數位服務的戰略意義更加重大。台新證券總經理林献群說明，數位與實體通路都與銀行密切結合的券商當中，台新證絕對是全台券商第一家，不論與Richart數位帳戶的合作，或在銀行設立證券共同行銷處，都是台新證券能在短時間內交出亮眼成績單的重要決策。

林献群強調，台新證券很早就專注於投入數位領域，打下非常穩健的基礎，不只持續優化線上開戶的流程及使用體驗，近期更攜手三竹資訊共同開發數位系統，成為首家三竹資訊系統擁有APP閃電下單的券商，充分滿足客戶零接觸的投資需求，未來將持續與Richart Life合作，完整數位金融生態圈的發展，成為民眾投資理財智慧好夥伴。

(工商 )