一卡通31日表示，HYUNDAI汽車總經銷南陽實業、與國內LINE Pay及一卡通公司攜手合作，提供HYUNDAI車主，以LINE Pay支付保養維修費用，這也是國內首度有汽車品牌業者，正式宣告進入無現金交易時代。

一卡通指出，根據資策會2020年最新調查，國人使用行動支付比例高達35.3％，首度超越過往常見的實體信用卡或金融卡(占比33.9％)，其中，各行動支付品牌的用戶數排名第一名為LINE Pay (占比28.1％)，並且為全年齡層使用者都愛用品牌。

一卡通表示，LINE Pay在國內擁有超過730萬用戶，是台灣最大的行動支付業者，HYUNDAI汽車總經銷南陽實業正式與LINE Pay及一卡通公司攜手合作，優先提供HYUNDAI車主，可以LINE Pay支付保養維修消費金額，提供車主更快速、便捷、多元的顧客服務。

一卡通說，目前HYUNDAI全國各地服務廠，都已完成設置LINE Pay mini行動支付收款機，每年超過50萬以上車次回廠的HYUNDAI車主，無論是保養維修、或是購買HYUNDAI相關周邊產品，即日起都可透過LINE Pay選用綁定的信用卡／簽帳金融卡支付，或選用LINE Pay Money帳戶付款，付款方式快速又便利，出門只要帶手機就行。

(工商 )