中油大林煉油廠加入「百萬CC捐血活動」。（中油大林廠提供／柯宗緯高雄傳真）

中油大林煉油廠近日普渡，祈求社區祥和安樂、居民平安幸福。（中油大林廠提供／柯宗緯高雄傳真）

台灣中油公司年度「百萬CC熱情公益捐血活動」，希望熱血油人每年能慨捐百萬CC的血量，大林煉油廠愛心不落人後，各級主管及同仁們踴躍挽袖熱捐，發揮「捐血一袋，救人一命」的公益精神紛紛響應，為社會盡一份綿薄之力。

大林煉油廠近日舉辦捐血活動，多位主管、同仁、員工眷屬、協力廠商及社區鄉親們紛紛挽袖捐出熱血；為鼓勵更多人加入行列，廠方亦提供中油公司產品洗可麗洗衣精作為獎勵，期望能有更多人參與捐血活動，將大林煉油廠的愛心發揮到最大。

大林油人從早上活動開始便熱情參與，廠方也呼籲大家一同共襄盛舉，更有同仁表示捐血能幫助有需要的人，甚至救人一命，又能促進自身新陳代謝，助人如助己；本次捐血餘百人響應支持，對紓解高雄的血荒頗有助益。

投入公益活動是台灣中油公司身為社會一份子的使命，也盡到國營事業作為國家棟樑的責任，大林煉油廠表示，舉辦捐血活動是中油公司秉持持續回饋社會的行動，故每每吸引許多同仁及社區民眾的踴躍支持，成果十分豐碩，往後中油仍將繼續透過各類公益活動，善盡企業社會責任。

另外，時值農曆七月，為祈求社區祥和安樂、居民平安幸福，台灣中油公司大林煉油廠近日也在大林蒲社區活動中心舉行中元普渡法會，祈願公司基業長青，廠內煉製、輸儲等作業及設備運轉順利，同仁身體健康，更希望社區居民安居樂業、萬事如意。

(中時 )