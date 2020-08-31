新冠肺炎疫情讓傳統台灣中小企業仰賴的線下實體展的商業模式遭到重大衝擊。因應外貿加速線上化的全球趨勢，阿里巴巴國際站8月31日表示，首度推出「台灣行業館」，匯集全台5大優勢產業優質廠商，將MIT產品優勢完整呈現在全球超過190個國家的買家眼前。

阿里方面表示，此專區不僅可協助MIT產品一舉打開全球知名度，也為協助台灣中小企業在9月1日起跑、被譽為B端雙11盛會的「阿里巴巴國際站全球採購節」提前暖身備戰，搶攻全球超過2000萬名買家的採購旺季商機。

根據經濟部統計處數據顯示，2019年台灣8.8萬家營運工廠當中，五金工具、機械、汽配零件、包裝印刷與運動5大優勢產業者佔比逾半，全年外銷訂單金額總計超過新台幣2.1兆元，約佔全台外銷金額15％，顯示在台灣產業中具有關鍵影響力。

針對這五大優勢產業，阿里巴巴國際站觀察，近期出現「供不應求」情況，也是台灣商家打開國際市場的好機會。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，今年針對5個產業聚落進行行業垂直深度發展，從『育商』為出發基礎，落實全鏈路培訓體系，輔導台灣中小企業加速數位化轉型，找出拓銷新舞台。目前已於站內開設台灣機械行業專區、汽車零配件、五金手工具等行業專區，打造線上『台灣精品』陣地。

(旺報 )