嘉義無人機考訓場啟用，是首座混土鋪面的固定式考訓場。（廖素慧攝）

嘉義無人機考訓場啟用 活動現場展示各式各樣無人機。（廖素慧攝）

嘉義大學在嘉義市軍輝橋西側河川地，設立雲嘉南地區首座混凝土鋪面的固定式遙控無人機術科考訓場，31日由農委會副主委陳駿季、嘉大校長艾群、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人共同剪綵啟用，9月起將辦理考照業務。

艾群表示，農業植保機代耕業者必須取得農業代耕證、無人機操作證等2個證照，嘉大2年前成立智慧農業研究中心，已規畫並訓練出數梯次的無人機農藥噴灑的操作人員，感謝水利署第五河川局提供場地，農委會補助經費，建置這座無人機考訓場。

艾群說，這是嘉義地區唯一的術科考場，啟用後能提供教學、訓練及考照一條龍式的輔導服務，以後每2個月開1次訓練班，學員可原地上課、訓練、練習及考照。

陳駿季表示，目前農業上使用無人機越來越廣泛，噴灑農藥肥料更精準，遇到風災水災農損，用無人機空拍能保存證據、確定農損面積，以利申請災損補償，目前全國已有7個訓練考照場，農委會鼓勵農民參加無人機訓練，也補助無人機代噴、操作人員。

嘉大開辦無人機訓考課程及設立考訓場，是因應台灣農村人口老化，長期缺工，無人植保機噴灑的耕作方式是農作新趨勢，啟用活動現場展示各式各樣無人機，並有植保機任務飛行演練、無人機表演及無人機術科考照介紹，國內無人機專業證照考訓有新選擇。

(中時 )