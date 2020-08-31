由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝與張捷主演的中天綜合台新戲《腦波小姐》，31日曝光蔡黃汝演出花絮，她劇中與張書豪是青梅竹馬、單戀對方多年，卻因身分跟自尊心，只能表面冷酷，把愛深藏心底。她透露與張書豪有一場肌膚之親的吻戲，在又要哭又要打狀態下，還要歇斯底里哭著親他，「是該劇最難拍攝的一場戲之一！」

蔡黃汝形容拍攝當下沒有感受到害怕，反而因張書豪是專業演員而相當信任對方，因此事前沒有任何溝通，直說他是一個讓人合作起來舒服的演員對手。

蔡黃汝透露在《腦波小姐》飾演角色丁嶼個性面面俱到、處事圓融、且進退得宜，後期則個性一百八十度大轉變，充滿羨慕、嫉妒、恨。她認為角色前期個性年輕純淨較像自己，角色後期個性轉變，則是自己不曾演過的角色，希望觀眾能看到她不一樣的演出。她說，該角像極戴著面具的小丑，在人前看似堅強，人後暗自舔傷，「每次到片場，都覺得為什麼今天又要哭。」認為與在演藝圈的狀態相符，「演藝圈很多事情，只能報喜不報憂。」

蔡黃汝劇中像被施魔咒般從頭哭到尾。（麗象影業提供）

蔡黃汝自認《腦波》角色像戴著面具的小丑。（麗象影業提供）

她自認演這部戲最大挑戰是哭戲，且拍攝的第一場戲就要哭，結果就像施了魔咒一樣，幾乎一路哭到尾，還必須拿捏每次哭的不同情緒，「每一種哭都不一樣，有默默一滴一滴眼淚掉下來，有揪心的哭，或是微笑後轉頭後落淚。」透過每一場哭戲，一路堆疊情緒，到最後形成一個爆點，她也預告角色最後將作一個毀滅性的選擇。

談到與張書豪對手戲，蔡黃汝形容對方像是一個勁量電池，每次到現場都有用不完的電量，到處逗所有人開心，「非常有彈性，既能收也能放。」她又說，因自己角色個性相較其他主演陰沈，拍攝空檔儘可能會讓自己躲在角落看書，「張書豪見狀都會與其他演員一起來鬧我，讓我偶而能從角色中抽離放鬆。」《腦波小姐》9月12日起每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站緊接播出。

(中時 )