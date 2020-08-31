林口地區飼養的黑毛豬有口皆碑，極具競爭力，新北市長侯友宜都讚不絕口。（林口區公所提供／許家寧新北傳真）

力抗美國豬開放進口競爭，新北優質黑毛豬仍供不應求。（林口區公所提供／許家寧新北傳真）

民進黨政府宣布將開放美豬來台，引發一片譁然，不少豬農憂心造成產業衝擊，不過，新北市林口地區飼養的黑毛豬，在地養豬戶不斷提升品質下，口感好、肉質佳，往往還沒養到成豬，就已銷售一空，成為林口極具競爭力的優質農產。

林口區長藍品畯說，林口以黑毛豬為大宗，每年約可提供440萬公斤的豬肉至市場販售，由於黑毛豬成長周期較久，平均生長期1年，為白豬的2倍，豬農過去面臨國內競爭，不斷提升豬隻品質、競爭力，這次也積極面對未來可能的衝擊。

新北市養豬協會理事長李當期說，林口黑毛豬不論在肉質、口感等，都比一般白豬來得Q彈、緊實，除營養成分如鐵質、蛋白質、維生素E、膠原蛋白及彈性蛋白等含量也高出許多，且膽固醇和脂肪都比白豬肉來得低，因此深受婆婆媽媽喜愛。

藍品畯表示，林口的養豬場為與國際競爭，擺脫傳統養豬場過去給人髒亂及惡臭的印象，新一代的豬農特別注重環保及衛生問題，除了有自動化清洗、自動化餵食設備，還有回收豬糞發電、每天放音樂給豬聽，養出豬隻個個為體型精實上品。

林口區公所指出，不只畜牧養殖，林口也有許多只販售在地黑豬肉的優良攤商，像是林口公有市場的黑毛豬都要先預訂，經電宰後再運至店鋪販售，因此每天數量有限，沒有預訂或太晚去買，經常會空手而歸，也歡迎國人多食用國產豬，讓在地畜產永續。

(中時 )