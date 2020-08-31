網紅館長「陳之漢」28日遭遇襲後，於昨（30日）首度開直播還原槍擊案過程。《中時新聞網》這次邀請到法醫高大成受訪，他指出，館長遭子彈射在這部位，其實已不算警告！而是對方有想要他死的意圖，沒想到這場案件，高法醫竟拿出10年前連勝文槍擊案做比喻。

館長直播還原槍擊案 高大成：射這裡就是要他命

高大成表示，槍手發現他沒死，也沒有後續動作，就只有兩種可能，一種是兇手不怕你報復，另一種則是怕被關很久，因為一旦失去性命，嫌犯的刑責就會增加。法醫也提到，其實拿了槍，就有殺人動機，況且子彈不長眼，所以只要射到上半身，都已不算警告了。高坦言，這起案件，槍手沒有傷及館長的要害，這就說明不是槍手技術不好，就是館長閃得快。

法醫高大成

談到台灣槍擊案，高大成說，很多起案件都是使用一般改造手槍，換句話說，能用到制式手槍的，大部分都是受人委託，或是比較大尾的流氓才會使用。而高法醫也拿出2010年，國民黨中央委員連勝文遭槍擊一事做比喻，他指出，當時嫌犯欠債累累，不僅能拿到新的手槍，身上還攜帶了60多顆子彈，其實這就很明顯是有買凶問題。

網紅館長陳之漢（圖 翻攝FB飆捍）

回想事發當晚，心還餘悸猶存的他坦言「我到底做了什麼，我既不做八大行業，也不做任何有關黑道的生意，今天我是做正當生意，難道任何人就能用這種方式（殺人）？」陳之漢態度非常堅決的認為，這場槍擊案背後，一定有幕後指使者在買凶。他也說到，20年前用過的套路，現在還拿出來用會不會笑死人，這個稍微有點智商的人都知道，這個人一定是買凶殺人。警方表示，劉嫌已依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例移送地檢署法辦。

（剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)