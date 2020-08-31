北投麗禧溫泉酒店推出春酒尾牙方案，1萬8800元享受精致大菜。（北投麗禧溫泉酒店提供）

1萬5800元起專案主打菜色有「香蒜粿仔原粒鮑、手作荔芋香酥鴨、金絲甘露海皇斑」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

參加春酒尾牙的客人，即享麗禧的露天風呂（大眾湯）7折優惠。（北投麗禧溫泉酒店提供）

時序入秋9月到來，不少企業團體的福委會已開始預定尾牙場地，北投麗禧溫泉酒店以精致台菜聞名，推出1萬5800元起及1萬8800元起的專案價，即日起開始接受預訂，開放訂席至明年4月30日，其中全新推出「手作荔芋香酥鴨」為少見的經典台菜，帶濃郁香氣的芋泥搭配鴨肉酥炸，一咬下酥脆口感與綿密芋香簡直完美絕配。據了解，台灣疫情回穩，多家公司仍有辦尾牙春酒的需求，各大飯店業者紛紛提前推出訂席方案，主打實惠價格吸引消費者青睞。

北投麗禧共推出2種不同價位的春酒尾牙宴，尾牙宴每桌10位，其1萬5800元起專案主打菜色有「香蒜粿仔原粒鮑、手作荔芋香酥鴨、金絲甘露海皇斑」，其中「手作荔芋香酥鴨」為最新推出的精致台菜，鴨肉內裡鮮嫩外皮酥脆帶綿密芋香；另1專案為1萬8800元起的頂級桌菜，主廚料理台菜融合新鮮食材，其菜式更為精致，主打菜色「香蒜波龍佐粿仔、松露青蔥原粒鮑、椒鹽圓鱈魚下巴」，其中「椒鹽圓鱈魚下巴」，其酥炸後仍吃得到鮮嫩魚肉的美味。

寬敞的宴會廳能容納180至200位饕客，多功能包廂也提供1至2桌的家庭聚餐，參加春酒尾牙的客人，即享麗禧的露天風呂（大眾湯）7折優惠，於挑高9米的露天溫泉池中，體驗北投知名的白磺泉，既享美食美景，選擇泡湯亦能舒緩身心。

(中時 )