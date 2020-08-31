新冠肺炎疫情不僅對廣大民眾生活造成影響，在心理層面亦影響甚鉅，新北市立圖書館總館9月每周五下午特別推出「精神樂活」心靈影展，邀請到張志宏、韓德彥、楊翎㚬、黃柏威4位臨床與心理諮商師與大家聊電影，透過電影故事作為自我探索的媒材，重新找回幸福感。

新北市圖表示，新冠肺炎疫情重創全球經濟活動，雖然台灣沒有封城，但邊境管制、國際產業鏈停擺仍帶來衝擊，影響民眾的生活與情緒。在疫情未完全終止前，為了關心民眾的身心健康，新北市立圖書館9月特別與精神健康基金會合作，以幸福起跑點為主題，推出「精神樂活」心靈影展。

新北市圖精選4部與幸福有關的電影，並於電影放映後，透過心理師結合諮商輔導，與大家聊心事，以「電影＋心理」的方式，讓民眾可以暫時擱下心靈框架，透過與電影的對話，提升疫情下的幸福感。

衛生福利部統計，截至2019年底，全台慢性精神病患者人數有近13萬人，居身心障礙人數中第三；希望透過「精神樂活」心靈影展的4部影片以及心理師的分享，讓大家可以紓解心情，帶來療癒與改變的力量。

市圖表示，「精神樂活」心靈影展自9月4日至9月25日止，活動免費，歡迎大家一起來看電影，聊心事。詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站或電洽（02）29537868。

(中時 )