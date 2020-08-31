苗栗縣政府降低工業區空氣汙染，不定期稽查檢測固定汙染源外，並協助提供鍋爐改善補助申請，今年針對縣內工廠設備勤維護不符排放規定，共開罰7案，要求業者限期改善，以共同維護空氣品質。

苗栗縣政府環保局長陳華盛表示，為確認工廠製程設備、汙染防制設施操作及煙囪排放狀況，針對工廠排放管道及周界濃度檢測、防制設備效率、燃料含硫量、製程異味檢測及加油站檢測等，進行不定期稽查，若未符合排放標準，將依法開罰10萬元以上2000萬元以下罰鍰，並要求廠商限期改善。

今年縣內工廠設備勤維護不符排放規定共7件，環保局開罰計70萬元，環保局空氣品質及噪音管制科分析，近年來稽查檢測不符合法令原因，多為空氣汙染防制設備未確實操作保養、空汙防制設備未發揮應有的去除效率，以及工廠製程設備老舊或軸封破損，使得排放濃度超過法規標準。

環保局辦理公私場所中小型鍋爐改善推動說明會，說明商用鍋爐管制內容及改善措施等資訊，輔導業者改善外，工商發展處也協助業者辦理中小型燃油鍋爐汰換或改造為低汙染性氣體燃料、太陽能或電能的加熱設備等補助，並有不少業者自行改善，全縣改善率達8成。縣府呼籲，業者務必定期維護保養製程設備及空氣汙染防制設備等，定期更換耗材以有效降低空氣汙染物排放，確保苗栗縣空氣品質良好，共同維護縣民住居環境健康。

(中時 )