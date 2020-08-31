汐止區鄉長里前里長王安成熱情響應，歡迎長者有空來坐坐。（汐止衛生所提供／許家寧新北傳真）

汐止區衛生所首度結合友善商店，掛牌成立社區失智服務據點。（汐止衛生所提供／許家寧新北傳真）

新北市邁入高齡化社會，老化及失智人口不斷攀升，其中汐止區推估失智人口逾2300人，汐止區衛生所結合在地超過半世紀的老柑仔店，為鄉長里為首間社區失智友善據點商家掛牌，透過鄉里間相互守望，助失智長者尋找回家的路。

台灣失智症人口逐年攀升，新北市老年人口逾13.5％，依衛福部估算65歲以上老人每13人即有1人失智，全市約有4萬名長者罹患失智症，其中汐止區有500人確診、2300人為潛在患者，因此衛生所更在今年將鄉長里列為失智友善社區示範點。

汐止區衛生所主任徐國祐說，鄉長里因發展較早，在汐止老人比例較高，從長者經常性的忘東忘西，像是家裡忘記關瓦斯，走出家門遊蕩，找不到回家的路，很有可能罹患失智症，這時候社區友善據點就能適時提供休息與聯繫家屬，協助長者回家。

徐國祐指出，除了在鄉長里民活動中心、地方信仰中心玉泉宮，也首度連結鄉友街上開業超過50年的順成祺商店成立友善服務據點，目前全里已達4處，其中業者王安成還是以前的老里長，熟悉地方長者面孔，也熱情加入守望服務。

鄉長里長曾俊華表示，希望更多商家加入社區友善據點，讓街坊鄰居成為共同照顧的力量，減少失智患者走失的可能，若有需要也會轉介至汐止國泰醫院做進一步的診斷和後續的治療，幫助失智症家庭就近找到資源，達到在地老化、在地安養的願景。

(中時 )