其實好多人問我點解咁多新聞要寫得我寫得咁差,係咪因為我得罪好多人?係咪得罪好多傳媒朋友,我本人從來沒有得罪任何傳媒朋友,識我嘅朋友就知道,你對我好我必定會對你好千百萬倍當你真心朋友,對我唔好嘅我只會遠離佢,並不會作出任何聲音,但我從來唔會刻意討好人,我發現,有時你太好人,或者你沒有還擊,對家就會變本加厲。呢個係我咁多年嘅經驗。或者人哋覺得我身份卑微,就可以不斷踩我。但我可以話比你哋知,身份卑微唔代表冇能力。