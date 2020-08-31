2020香港小姐選美比賽在昨（20日）晚隆重落幕，不過場外花絮卻是引發話題，原來是港星林作帶著女友裕美出席觀賽，與港姐出身的前女友麥明詩同場，未料有媒體形容裕美「平平無奇」，讓林作直接在網上狠踩舊愛港姐護現任「裕美真心靚（美麗、漂亮）過麥明詩好多」。

港星林作昨帶著女友裕美出席香港小姐決賽現場，小倆口以一身黑情侶裝現身，未料卻與林作舊愛麥明詩同場，麥明詩是2015年度香港小姐冠軍及最上鏡小姐，她昨以前輩之姿亮相，身穿黑色平口貼身洋裝秀胸器，好身材超吸睛。

事後卻有媒體形容裕美「平平無奇」，並大讚麥明詩驚豔全場，林作為此在臉書發文護女友「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧」，林作還開嗆，兩人是觀眾，不是去選美。

裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到黎選美咁嗎？ 由林作發佈於 2020年8月30日 星期日

林作護女友文引發正反兩面評價，有人認為他拿前女友比較很沒風度，但也有人則大讚林作為女友發聲，裕美事後也在IG感嘆，自己被媒體狠踩，而麥明詩則懶理林作，她向《東網》表示：「沒回應，不想中圈套」。

(中時新聞網)