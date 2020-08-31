縣府觀光處歡迎大家一起來試手氣，有機會拿到汽車大獎和20組台金來回機票。（李金生攝）

嫦娥下凡宣告金門年度觀光大戲「中秋博狀元餅」起跑。（李金生攝）

縣府觀光處今天下午在在尚義機場金門形象館，邀請來自宜蘭的「藝想台灣劇團」快閃演出。（李金生攝）

縣府觀光處副處長許績鑫說明活動內容，歡迎全家總動員一起來試手氣、拿大獎。（李金生攝）

金門年度觀光大戲「中秋博狀元餅」9／1日開跑，整整1個月從鄉鎮、商家到網路玩不停，縣府觀光處歡迎大家一起來試手氣，有機會拿到汽車大獎和20組台金來回機票。

縣府觀光處今天下午在在尚義機場金門形象館，邀請來自宜蘭的「藝想台灣劇團」快閃演出，在月兔、嫦娥與12生肖動物下凡，以及推出狀元服體驗區、機場博餅區的熱鬧氣氛中，宣告擲骰子博狀元餅，公開「聚賭」的民俗活動起跑。

丁健剛處長說明，今年博餅活動自9／1-9／30，有很多主打的亮點，遊客在金門尚義機場落地後，就有機場博餅、狀元遊街秀和狀元服體驗外，緊接有全島店家博餅集章抽汽車和總兵署劇團表演（9／1-9／6）、鄉鎮博餅賽（9／19）、商圈博餅，無法到金的朋友也可以在網路博餅，20組台金來回機票等大家來拿。

縣府表示，金門整個中秋檔期，將在紅男綠女穿梭，骰子紛紛落碗聲中，洋溢濃郁的過節氣氛，歡迎大家一起來博出好運氣。

(中時 )