抽不到藝FUN券、動滋券，那就千萬別錯過遠傳與OPPO推出只送不賣的foodpanda美食購物金！歡慶OPPO 5G輕旗艦手機OPPO Reno4、Reno4 Pro上市，來遠傳申辦心5G方案，無論新申辦、攜碼或是續約用戶，月付999以上，OPPO Reno4手機4,000元有找；月付1399以上，高規的OPPO Reno 4 Pro手機也不到5,000元，登錄還可獲贈foodpanda美食購物金2,000元，好康優惠只到9月底。

遠傳在5G的3.5GHz頻段擁有連續80MHz寬頻，加上原有4G頻譜，為消費者打造4G+5G跨頻共享網路體驗。OPPO Reno4、Reno4 Pro系列支援遠傳全頻段，提供用戶超乎想像的網速！

OPPO Reno4配置 6.4 吋 OLED 螢幕、前置 3,200 萬畫素主鏡頭，具備 AI 智慧美顏、背景虛化、臉部辨識功能；後置三鏡頭主相機，提供超級動態夜景、Live HDR 錄影，具備超級錄影防手震 3.0、4K 錄影功能，是夜拍、夜遊愛好者的秘密武器。

OPPO Reno4 Pro則配置 6.5 吋OLED 雙曲面螢幕，螢幕占比達 93.4%，內建光學螢幕指紋辨識。OPPO Reno4 Pro後置三鏡頭主相機，鏡頭模組採用垂直排列設計，具備 4K 高畫質錄影，支援超級動態夜景、超級錄影防手震 3.0 模式，提供 Live HDR 錄影、Soloop 影片編輯器；搭載極夜攝影模式，微光環境下也能拍出層次分明的夜景照片。OPPO Reno4系列具備 5G 上網以及 4G 雙卡雙待，是「網美世代」的必備手機！

(科技)