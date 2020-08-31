「『約定』的開發歷史與數位學習體驗活動」地契文件展自即日起展出至明年8月。（文化局提供）

一張薄薄的紙可以保存多久？新北市新店區有張紙的年齡直逼阿祖的阿祖，從清代道光年間至今，已經將近200歲，可以說是太祖級的地契！新店文史館自即日起展出「『約定』的開發歷史與數位學習體驗活動」地契文件，結合數位學習和體驗，除展板文字介紹外，還能掃描QRCODE，透過影片深入瞭解古地契相關知識，最終測驗若闖關成功還可以領取紀念品。

新北市政府文化局表示，本展覽獲2020新北市社區營造團隊補助，由深耕新北市新店區多年的「新北市文史學會」策畫，內容描述清代時新店山區在拓墾時期的開發，以及直潭許家與赤皮湖廖家的開墾故事，新店山區聚落的歷史發展與族群關係密切，尤其是早期漢人入墾新店溪中上游多與泰雅族原住民有所遭遇，例如直潭地區許家就留有跟「結首制」有關的墾契，粗坑赤皮湖廖家也有一份「聯庄設隘」的契約，透過這些珍貴的文物資產，可以瞭解先民開墾的過程與艱辛。

新北市文史學會專案執行長夏聖禮解釋，「結首制」是指一種漢人的開墾組織，通常由數十墾戶合為一「結」，共推一人為首領，為「小結首」；再由數十個小結首合推首領，為「大結首」，一同合作開墾耕作。至於「聯庄設隘」則是指數個街庄彼此結合，設置隘寮及雇用隘丁，避免漢人及泰雅族原住民相互越界而導致衝突。

夏聖禮表示，自己原是高雄人，到新店生活已有20餘年，起初在地方電視台製作地方性新聞及文史節目，在電視台服務9年的這段期間裡，開展了對文史紀錄與推廣的熱情。夏也強調，與其讓志工以及社區夥伴枯燥地坐著研究，不如換個方式參與田野調查，走進地方採集及接觸人群，藉由和地方居民的親密互動，才是真正實踐社區營造的精神，這也是他的成就感來源之一。

「『約定』的開發歷史與數位學習體驗活動」地契文件展自即日起展出至明年8月，更多訊息請上「新店文史館」FB粉絲專頁或文化局官網「社區營造」專區查詢。

(中時 )