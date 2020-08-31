捷克參議院議長韋德齊率領的訪問團，今天與中華航空董事長謝世謙洽談開闢台北往返捷克首都布拉格的直航班機，隨團的布拉格市長賀吉普今天在臉書向捷克民眾報喜，強調華航已表示支持。他也強調，華航的china，是台灣官方名稱「中華民國」，與中國大陸無關。

針對台捷直航班機，華航表示，中華航空將針對台捷市場發展、配合全球航網與歐洲市場布局，持續觀察COVID-19後疫情時代，整體航空市場復甦情況，積極評估未來開闢台北往返布拉格航線服務。

賀吉普稍早在臉書表示，台北往返布拉格的直航航線有望了，一旦新冠肺炎疫情平息下來，就會積極推動，他對此感到高興，由謝世謙董事長領導的台灣航空公司─中華航空也對此表示支持。

賀吉普也在臉書特別說明，華航（China Airlines）的名稱，是台灣正式的官方名稱「中華民國」（Republic of China），與中國大陸無關。

(中時 )