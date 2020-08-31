第一銀行代理發言人異動 周朝崇接任 19:012020/08/31 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控子公司第一銀行公告，代理發言人異動，發生變動日期為8月31日，舊任者為第一銀行副總經理洪惠卿，新任者為第一銀行副總經理周朝崇，異動原因為退休，生效日期為8月31日。 第一金控子公司第一金人壽公告，法人董事代表人辭任，發生變動日期為8月31日，法人為第一金控，舊任者為第一金人壽保險公司董事洪惠卿，新任者無，異動原因為辭任，原任期為2020年1月16日至2023年1月15日，依據第一金控公司(2020/8/31)第一金控總事發管字第00596號函辦理。 (工商 ) #第一金控 #第一銀行 #異動 #代理發言人 #變動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台遊戲廠靠授權IP 另闢財源 04:102020/08/31 產業．科技 工商社論》金管會對產業發展可再積極一點 04:102020/08/31 財經要聞 住建部點名 六城市或為房市調控對象 04:102020/08/31 全球財經 淡海輕軌第一期藍海線 30日完成初勘 14:432020/08/31 區域情報-新北 光環不再 五大行H1獲利衰 04:102020/08/31 全球財經 《金融股》財管業務服務 遠東銀、群益證獲肯定 13:582020/08/31 財經 峨眉國中成竹苗區第一所KIST公辨民營中學 15:152020/08/31 寶島 黃捷退黨後「罷捷」最新進度曝光 9月中啟動二階連署 14:252020/08/31 政治 雙雄出擊 鎖定新生活趨勢 04:102020/08/31 企業經營 台中市環保局長吳志超請辭 副局長陳宏益代理 17:212020/08/31 政治 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 即時 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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