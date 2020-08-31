第一金控子公司第一銀行公告，代理發言人異動，發生變動日期為8月31日，舊任者為第一銀行副總經理洪惠卿，新任者為第一銀行副總經理周朝崇，異動原因為退休，生效日期為8月31日。

第一金控子公司第一金人壽公告，法人董事代表人辭任，發生變動日期為8月31日，法人為第一金控，舊任者為第一金人壽保險公司董事洪惠卿，新任者無，異動原因為辭任，原任期為2020年1月16日至2023年1月15日，依據第一金控公司(2020/8/31)第一金控總事發管字第00596號函辦理。

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