國賓飯店（2704）今（31)日下午召開法說會，總經理暨發言人謝漢章表示，為活化資產，台北國賓飯店本館建築後方原作為員工宿舍與烘焙坊的公寓，經整合其它住戶後已申危老改建，預計改建為住商混合大樓。至於本館則仍在評估如何活化，有各種可能方案但尚未定案，惟不會走都更之路。

新竹國賓飯店共構的商場在新光三越退約後，迄今已閒置二年，謝漢章表示，該商場將朝分層分租方向規畫，目前已有多組不同公司表達承租意願，惟受到新冠肺炎疫情影響，進度往後遞延，但國賓飯店集團仍將持續積極洽商招租，期能將商場內閒置空間有效利用。

謝漢章說，疫情確實衝擊飯店住房生意，集團旗下新竹與高雄國賓飯店將轉型衝刺國旅，至於台北國賓飯店因受限於建築既有格局與既有設施，將全力爭取國內商旅客人。由於台北館A CUT牛排館在2020台北台中米其林指南中一舉摘星，川菜廳及粵菜廳持續獲米其林餐盤推薦，推升集團餐飲形象，因此集團也將全力衝刺餐飲業績，推出各種餐飲行銷案，彌補住房因疫情影響的損失。

國賓受疫情衝擊，今（2020）年上半年合併營收8.85億元、年減39.62％，為近17年同期低點，毛利率29.36％、營益率負7.87％亦雙創新低，本業由盈轉虧。歸屬母公司稅後虧損0.46億元、每股虧損0.13元，雙創近17年同期低點。

國賓今年上半年客房營收1.78億元、年減61.1％，餐飲營收6.96億元、年減30.2％，顯示疫情對住房衝擊遠大於餐飲。

謝漢章表示，疫情受控、全台解封後，新竹及高雄國賓全力爭取親子家庭國旅客層，受惠振興三倍券和安心旅遊補助，加上暑假帶動國旅市場大爆發，兩館住房率逐漸回溫，其中新竹國賓平均住房率回到50％、高雄國賓8月平均住房率亦達68％。

(工商 )