食道癌在胃鏡窄頻影像檢查下，發現的黏膜病變。（大里仁愛醫院提供／黃國峰台中傳真）

健康檢查，查出早期食道癌，中市一位54歲曾先生，從年輕就有抽煙和喝酒習慣，身體一直好好的，從未有任何病徵，在朋友的邀約下到大里仁愛醫院做健康檢查，幸在無痛胃鏡的窄頻影像（Narrow band image、NBI）檢查中，發現早期食道癌，經內視鏡手術後，復原良好。

大里仁愛醫院消化內科主治醫師黃冠智表示，食道癌早期不痛不癢，因食道黏膜並沒有「感覺接受器」，因此當腫瘤尚未發生下黏膜侵犯時，幾乎都沒有感覺，而當出現體重減輕、貧血、吞嚥困難或是出血時，已是中晚期。

那要如何早期發現，黃冠智表示，目前最有效的檢査方式，是透過胃鏡檢查，搭配光學模式與染色內視鏡等。而發現食道癌，依據腫瘤侵犯部位，大致分為四期，治療的方式以及存活率，因期別而個有不同；高風險族群如個案曾先生為第一期食道癌，僅能以定期胃鏡檢查或運氣好意外發現，此時腫瘤尚未侵犯到肌肉層，可以利用內視鏡黏膜下切除術（Endoscopic submucosal dissection）把病變處完全刮除，5年以上存活率達70～80％。

而哪些為食道癌的高危險族群？黃冠智指出抽菸、喝酒、吃檳榔，長時間食用下，任一項都會剌激局部黏膜產生病變，三者共用危險性高達195倍之多。另曾經罹患頭頸癌（下咽癌、口腔癌）患者，終其一生有20～30％會發生食道癌，建議每年都要定期接受胃鏡檢查。

(中時 )