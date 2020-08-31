兄弟出棒過半誤判。

日前富邦悍將與中信兄弟之戰，兄弟在9局上半發生王威晨在1分差時，被三壘審楊崇煇判定出棒過半而三振，導致結束比賽，當時王威晨還氣到跳腳，賽後聯盟認定為裁判誤判，今日開會經過內部討論後，確定判斷有誤，因此懲處楊崇煇自明日（9/1）起停止執法2場比賽。

8月29日王威晨是否出棒過半掀起軒然大波，當時王威晨2好球後出棒，三壘審楊崇煇裁定王威晨出棒過半，也讓比賽畫下句點，當下王威晨臉色失望，兄弟總教練丘昌榮、教練林明憲也上場向裁判抗議，不過出棒是否過半為裁判自由心證，無法改判。

今日聯盟發布聲明表示，「本聯盟裁判楊崇煇8月29日例行賽執法，對於打者是否出棒過半之判決，經賽務部檢視比賽畫面及內部討論後，認定判斷確有錯誤，將於明日（9/1）起停止執法兩場比賽。」中職一軍裁判是依執法場次領取薪水，若沒有執法就會少領工作費。

今年中職多次發生一軍裁判做出錯誤判決，而懲處裁判下二軍，今日聯盟也補充說明，昨日楊崇煇沒執法是正常工作輪值，未來針對賽務部以及裁判異動的問題，統一將在周一開會討論並告知結果。

(中時 )