隨著國內疫情漸漸回穩，電影院人潮也慢慢增加。不過一名網友近日去知名影城卻得到糟糕的觀影體驗。在入場坐定位後，瞬間感到椅子是濕的，並伴隨一股濃濃的尿騷味，影廳僅表示「光線太暗」沒檢查到。而影廳後續的協助和賠償也讓原PO感到草率、缺乏同理心。她控訴，重點在處理事情的方式及態度，而不是免費招待看一次電影那麼簡單。

原PO在《爆料公社》上表示，半年沒踏入電影院的她，近日準備開開心心去觀看院線片《天能》，無奈卻發生慘劇，直呼「我希望這輩子都不要遇到這種事！」原PO指出，她和友人到影廳內一坐下，立刻感到一陣涼意，發現整張座椅竟是濕的，且散發出濃濃的尿騷味，導致她的褲子和內褲也在瞬間濕透。

原PO馬上走出影廳反應，請值班經理處理，被告知因為影廳內光線不足，導致人員沒有發現，也在第一時間協助退票，並願意改天請2人再看一場電影。然而，原PO指出，當下有詢問影城是否有多的員工制服褲子可以先出借更換，值班經理沒經過確認，就直接說沒有多的褲子，只能協助退票。認為影廳決策太過草率、缺乏同理心，沒辦法接受。在原PO堅持之下，影廳經理才決定幫忙想辦法，請工讀生去協助購買新褲子。

原PO事後告知影廳人員，表示會上網爆料，值班經理卻只回覆「好，不好意思」，讓她更不能接受。原PO強調，如果換作是影廳員工，請他們去體驗看看浸滿尿液的椅子，再請他們看一場電影，能夠接受嗎？原PO控訴，影廳在第一時間完全沒有看到要處理的誠意與表現積極的行動，更沒有表現出一個身為服務業管理階層應該要有的擔當。直呼「這輩子從來沒有過，有人要請我看電影，我會這麼不爽地說：這場電影你自己留著看吧！」原PO最後無奈提醒網友，以後看電影前，記得先開手電筒確認一下椅子有沒有異狀，不然就有免費的電影看了。

網友去看電影坐到「尿液椅子」，影廳僅表示「光線太暗」沒檢查到。後續的協助和賠償也讓原PO感到草率、缺乏同理心。（圖／Shutterstock）

貼文曝光後，有網友認為，影城已經協助退票、賠一場電影、買新褲子、替原PO付停車費，已算仁至義盡。但原PO從「法、理、情」三個方向切入，提出自己觀點：

論法，原PO表示自己確實買了票，也未違反規定，應該要正常行使觀影權利，卻因影城管理問題造成財務及身體上不適的損失，影城本需負起責任。

論理，雖然椅子是上一位顧客的有失公德所造成的結果，但事實上座椅就是由影城負責管理。

論情，原PO認為，所有的客訴都源自於情，意思就是客戶情緒上的不舒服、心理上的不平衡。也是必須最先被處理的問題，站在對方立場、換位思考，理解當下的不舒服是最重要的。

原PO表示「我在乎的是處理事情的方式及態度！」並坦言，「若在第一時間影城值班經理直接請我到隱密的地方、主動詢問是否需要換洗的衣物，或是只要有一絲覺得不好意思而且急欲協助的態度，在最短時間內解除不舒服的感受，我有極大的可能處理完就認衰。」原PO強調「態度，決定一切！」

(中時新聞網)