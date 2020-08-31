蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬進口，美豬變成了政治豬，藍綠攻守易位，嘉義市長黃敏惠表示，她堅持反對進口含有瘦肉精的美國豬肉，從以前到現在要求「瘦肉精」不得檢出的態度沒有改變，是蔡英文總統「守護國人健康的態度變了嗎？」。

黃敏惠說，2009年她身兼國民黨副主席也反對進口含有瘦肉精的美國牛肉，當時還是「重啟美國牛肉談判」的公投提案人，嘉義市一星期內公投連署就突破6000份，如今一樣反對進口含有瘦肉精的美國豬肉。

黃敏惠強調，這不是藍綠之爭，這是食安、國人健康的重大議題，從28日下午蔡總統宣布後，地方上民怨沸騰，從2009年國民黨執政時期，她的立場從未改變，永遠站在民意這邊，堅定「守護國人健康」。

嘉義市政府表示，根據《嘉義市食品安全管理自治條例》，本市是全台第1個明文規定豬肉及其製品不得檢出瘦肉精的縣市，面對中央擬修訂進口豬肉瘦肉精的安全容許值，嘉義市政府重申這攸關國人健康，市府把關食安不能退讓也不會退讓。

市府表示，現階段嘉義市豬肉不得檢出瘦肉精，一旦檢出將依食品安全法處6萬至2億罰款，目前市府也著手修訂嘉義市食品安全管理自治條例增修罰則，未來中央開放美國豬肉進口後，一旦檢出也予以開罰。

(中時 )