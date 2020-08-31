民進黨政府日前宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛，慘遭各界砲轟。對此，衛福部長陳時中今表示，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位。陳時中的說法引發網友質疑，並酸他「牙醫終究不懂公衛」。

陳時中31日接受電台節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，他指出，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位，必須要用尊重科學的態度，人家才會尊重你，來與你進行相關的談判。

對於陳時中的說法，臉書粉專「比特王」表示，要不要請川普簽一下合約？免得豬肉進來了，台灣還是維持現況，「不是說台美關係最好的一刻嗎？」還說瘦肉精被污名化？該粉專更狂酸陳時中，「牙醫終究不懂公衛......去補充一下知識吧！」

網友們也留言回應，「不只瘦肉精，農委會開放瘦肉精當飼料，是要慢慢毒死全國人民」、「整個笑死 乾脆不演了！哈哈哈哈」、「食安不該因時空環境改變而有所鬆綁」。

(中時新聞網)