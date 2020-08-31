對於一些全球最富有的人來說，過去一周可能是有史以來最賺錢的一周之一。據統計，截至上週五，全球500大富豪的總財富一周增加2090億美元。亞馬遜創始人傑夫．貝佐斯的身價更是一舉突破2000億美元。

不只是貝佐斯，隨著特斯拉股價一路飆升，該公司CEO馬斯克的身價也突破了1000億美元。

此外，Facebook創始人祖克伯在8月早些時候身價已突破1000億美元，這意味著目前全球千億美元富豪俱樂部中的成員增至4位，排名第二的是比爾．蓋茲。據億萬富翁指數，這4位富豪的身價總計達到5400億美元。

今年迄今為止，全球500大富豪的財富總計增加了8710億美元，增幅達15%。馬斯克的身價今年增加了761億美元，僅次於貝佐斯849億美元的漲幅。

富豪們的財富以驚人速度增長，這與當前美國經濟狀況形成了鮮明對比。自新冠疫情爆發以來，經濟增長急劇下滑，企業裁員達數百萬，消費者需求大幅下降。

紐約城市大學經濟教授Miles Corak表示，毫無疑問，疫情加劇了財富和收入不均，無論是短期還是長期。

(中時新聞網)