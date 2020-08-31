為表示對白羅斯群眾抗爭活動的支持，波羅的海三國將聯合對白羅斯的政府官員實施旅行制裁。立陶宛總統納塞達(Gitanas Nausėda)說，立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，將宣布對包括盧卡申科總統在內，約30名白羅斯官員發動旅行製裁。

路透社報導，波羅地海3國首領都認為，現在的白羅斯政府官員操縱總統大選，並且以暴力手段鎮壓和平示威的抗議者。

盧卡申科一直否認選舉舞弊，並表示，抗議群眾得到了國外的支持，是一起國外勢力干涉白羅斯內政的不法行動。

納塞達說：「我們一直都認為，政權與社會民眾之間，必須有和平對話與協議，而我們發現白羅斯政府沒有為此做好準備。我們必須明確表態，並向其他國家展示榜樣。」

歐盟有可能看到波羅的海3國的做法而跟進。

波羅的海3國，雖然領土小，卻頗有歷史影響力，蘇聯解體的第一張骨牌就是從這裡發生的，1989年，波羅的海3國發起「脫離蘇維埃」的運動，蘇聯試圖派兵進剿，卻被群眾給擋下。因此這3國也一直是和平非暴力抗爭的支持者。並且立陶宛、拉脫維亞，與白羅斯有接壤，他們當然關心白羅斯政局，反對派首領蒂卡哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），在8月9日大選後，選擇流亡立陶宛，並得到該國的保護。

週日，成千上萬的抗議者再次走上明斯克市中心的街道，試圖對盧卡申科施加壓力，要求他辭職。俄羅斯RIA通訊社援引白羅斯內政部的話說，至少有140名抗爭者被警方拘留。

盧卡申科（Lukashenko）曾經態度放軟，不過隨後更為強硬，周五，他威脅要切斷穿越白羅斯的歐洲過境路線，以反擊任何對他的制裁。經過白羅斯的貨物運輸線，佔了立陶宛運輸的三分之一，因此立陶宛有可能受到衝擊。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）邀請盧卡申科到莫斯科訪問，這被看作是克里姆林宮願意支持的信號。

(中時新聞網)