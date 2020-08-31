今年主普聯姓會值東白、童宗親會，引領斗燈隊伍出發遶境，包括得意堂陣頭、鼓亭車都出現隊伍中，成為矚目焦點。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

在「主普壇開燈放彩」後，「迎斗燈」、「放水燈遊行」及「放水燈」更是雞籠中元祭的重頭戲，今年迎斗燈活動在8月31日下午登場，市長林右昌與議長蔡旺璉、文化局長陳靜萍等人，站在起點路口，向各宗親會隊伍致意，不少民眾一同遶境祈福。

今年主普聯姓會值東白、童宗親會，引領斗燈隊伍出發遶境，包括得意堂陣頭、鼓亭車都出現隊伍中，成為矚目焦點，不少對民俗活動有興趣的民眾及外籍遊客，持手機錄下難得一見畫面。

林右昌表示，中元祭是一年一度的盛事，因疫情影響，迎斗燈簡化儀式，只有輪值主普聯姓會製作花車，將遊行步行改為車隊遶境祈福，但百年傳統科儀一切照舊，大家依照防疫指引，仍延續中元祭精神。

基隆市政府指出，所謂「迎斗燈」的「斗燈」是指寺廟常見到的避邪祈福的物品，平日各姓氏宗親將斗燈都安放在「基隆慶安宮」，這天就會把斗燈取出來遶境，象徵著各姓氏宗親能像火一樣旺盛流傳下去，遶境結束後斗燈也會回到慶安宮中保存，待明年中元祭的到來。

中元祭重頭戲「放水燈」也在9月1日午夜於八斗子望海巷登場，晚上9點至12點平浪橋─八斗子車站封路管制，僅放行大眾運輸車輛及持有通行證車輛。

(中時 )