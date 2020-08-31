萬鷺朝鳳開跑 首批黃頭鷺現蹤太興

簡慶輝拍下今年首批黃頭鷺出現的精彩畫面。（簡慶輝提供／張毓翎嘉義傳真）

簡慶輝拍下今年首批黃頭鷺出現的精彩畫面。（簡慶輝提供／張毓翎嘉義傳真）

簡慶輝拍下今年首批黃頭鷺出現的精彩畫面。（簡慶輝提供／張毓翎嘉義傳真）

黃頭鷺每年秋天往南遷徙，途經嘉義縣梅山鄉太興村時，沿著山腳下的生毛溪谷上升、盤旋，形成極具特色的「萬鷺朝鳳」奇景，今年太興村第一批黃頭鷺於8月30日下午5點半左右現蹤，宣告萬鷺朝鳳賞鳥季開始。村長簡慶輝表示，第一批出現的時間點較去年晚一周，總計8群，每群約2萬隻，成群黃頭鷺上演遷徙秀的景象壯觀，10月底前到太興村都有機會看到此景。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺表示，黃頭鷺是夏候鳥，秋天從日本、南韓向南遷移到菲律賓群島以南，不只山區能看得到牠們的蹤跡，10幾天前他在平地也發現集體遷徙的黃頭鷺，他推測，今年黃頭鷺到太興村的時間晚一周原因，應該跟上周陰雨綿綿的天氣有關，遷徙途中如遇到下雨，牠們通常會避開，並改變飛行航道。

簡慶輝說，近年阿里山國家風景管理處與太興社區一同推廣「萬鷺朝鳳」的奇景，使每年造訪的遊客數愈來愈多，今年結合在地產業及賞鳥季，提供預約導覽解說服務及茶席體驗，目前已有6個旅行團報名參加，其他已預約的客群，則是以小家庭居多，這幾天已有不少遊客來山上詢問近日鳥況。

簡慶輝昨天在大地茶席拍下首批黃頭鷺出現的精彩畫面，他說，當天上千隻黃頭鷺順著氣流向上盤旋，不斷變化隊形，第1群於下午5點25分出現，直到第8群飛過，全程大約1個小時；想一睹此景的民眾，建議於下午4點至6點到大地茶席、草本傳奇等沿線景點欣賞。

(中時 )