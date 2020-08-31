美豬進口疑慮持續發燒中，屏東肉品市場31日的拍賣價雖因中元普渡需求、每公斤維持76塊算是夏季高價，但屆時門戶大開後，本土、進口豬價差1倍，勢必衝擊國產豬肉價跌，且經加工後消費者根本分不清肉品來源。

屏東肉品市場業務課長陳文玲指出，豬隻拍賣價有分夏、冬季，夏季的豬因食量小所以比較小隻，賣價約1公斤60多塊，反之，冬季則有70至80塊，不過近期因為中元普度需求，所以賣價有稍漲至76塊，與往年同期差不多，價格漲降幅度不大。

至於美豬進口後的衝擊，陳文玲說，美豬一直都有進來，但數量不多，所以在市場上沒什麼太大影響，不過，這次是大開門戶，影響程度就無法估量了，畢竟進口冷凍豬的價格便宜本土溫體豬1倍，屆時的衝擊可能不小。

「比較擔心加工肉品。」她說，雖然大家都說本土溫體豬比進口冷凍豬好吃，但消費者真的吃得出來本土與進口的差別嗎？尤其是經過冷凍加工後，有誰會知道這顆水餃、這塊肉片的豬肉是來自哪裡？

她不諱言道，目前市面上的自助餐廳、便當業者等，早有開始使用進口冷凍豬參雜本土溫體豬，若政府沒有明確訂出相關配套措施，可能會對養豬戶造成不小的傷害。

(中時 )