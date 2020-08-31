萬里長城登山步道為台中知名登山步道，去年因豪雨造成邊坡土石流失，觀旅局推動災害復建工程，進行邊坡滑落處上下邊坡掛網噴植、微型樁、木樁駁坎等加固工程，已於8月底順利完工，大幅提升步道安全性。
觀旅局長林筱淇表示，萬里長城登山步道為中市知名登山步道，位於大肚山台地西南側保安林區，因整段蜿蜒如長城而得名，登山單程約需1小時，路程沿線可欣賞兩側優美林相，遠眺翠綠的山巒更可一覽大肚丘陵的明媚風光及欣賞黃昏日落美景。
去年因豪雨造成萬里長城登山步道邊坡土石流失，觀旅局為確保通行安全，申請動支災害準備金576萬元推動災害復建工程，進行邊坡滑落處上下邊坡掛網噴植、微型樁、木樁駁坎等加固工程，增加植生及改善水土流失問題，今年3月初開工，已於8月底順利完工。
觀旅局指出，萬里長城登山步道周邊有許多絕佳步道及景點值得登山客走訪，如環保公園步道、瑞井步道、旗開得勝步道及竹坑南寮步道等。近年來山林旅遊行程相當熱門，台中登山步道有自然景觀、生態體驗、文化歷史等三種分類，以及親子級、休閒級、健腳級、挑戰級等四種級別。
(中時 )
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