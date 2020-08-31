大甲文昌國小新建多功能活動中心預計明年初動工，兩年後將完工啟用。（市議員吳敏濟提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲文昌國小師生人數達1200餘人，但卻沒有活動中心可用，市議員吳敏濟在多年力爭下，經費終於有著落，教育局明後年將先後編列2000萬及2920萬預算，預計明年初可動工，兩年後將完工啟用。

吳敏濟昨日在工程說明會上指出，文昌國小師生人數達1200餘人，是台中市中大型學校沒有活動中心，十分罕見，過去空氣品質不佳時，學生就無法上體育課，管樂隊也沒有合適練習場地，甚至連畢業典禮都要對外租借場地使用。

吳敏濟表示，早在2017年即提案爭取，由於大型活動中心經費動輒5000萬元以上，教育局預算有限，新建案核准名額極少，經過與市長盧市長溝通後終於定案。

教育局副局長方炳坤指出，明後年將先後編2000萬元及2920萬元預算，經校審會議通過後即可上網招標，校方預估明年2、3月間動工，2年後完工啟用。

校長洪文鍊指出，這座多功能活動中心規劃兩座羽球場，一間小型樂團練習室、會議室，以及專為樂團表演規劃的大型舞台，以往畢業典禮要仰賴家長會協助租車租用校外場地，屆時活動中心完工後將可解決不便，且附設幼稚園的學童也有了晨間活動空間。

此外，學校重視生態教育，工地旁保留4顆茄苳樹和樟樹等原生老樹，傳達建設與生態環境融合的教育理念。

(中時 )