苗栗縣政府環保局建置500個空品感測器，在主要工業區布建11處、並設在民眾陳情、社區敏感點及交通熱區等地點，執行稽查作業，發現數值異常後，經現地巡查依法開罰，揪出汙染兇手杜絕空氣汙染，今年共開罰9件，其中以苗栗市、頭份市最多。

縣府環保局說明，縣內500個空氣品質感測器，其中包括477個感測器和23個標準測站供作平衡比對用途，使用國產化PM2.5感測器，並加裝「TVOC」（揮發性有機物）感測元件，大幅提升對汙染源的掌控，組成空品監測網。

環保局指出，透過空氣品質微型感測器，查獲空氣汙染，今年已開罰9件，其中包含露天燃燒5件、工廠4件，共開罰40萬8400元，其中以苗栗市、頭份市最多。

另外，空氣品質感測器除監測汙染源，保障空氣品質外，今年更在苗栗市中華路口及時防範氣爆危險。3月中旬，空氣品質感測器在苗栗市中華路607巷口附近，偵測到瓦斯外洩意外，經進一步使用光離子化（PID）和火焰離子化（FID）偵測器檢測，發現有99.9％的可燃性氣體，且測出的指數爆表，緊急通報消防局與中油公司處理，並於搶修後恢復原狀，及時防範可能因氣爆而造成的嚴重災害。

(中時 )