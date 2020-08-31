大陸純鹼因庫存下降、下游提振效果增強，7月下旬止跌向上，價格重心不斷上移，月漲幅達18％；搭配化肥等行情穩定走堅，東鹼(1708)、惠光(6508)營運蓄勢推進。

分析師表示，去年下半年，大陸純鹼價格持續下滑，今年價格最低下滑至歷史低位區間，大部分企業虧損運行。7月底純鹼行業對純鹼價格進行上調，漲幅在200～400元/噸，開啟上漲模式。

此外，8月底即將全部結束的行業檢修，也因一些突發情況而延長，包括南方持續性的強降雨導致長江流域的三峽水庫出現建庫以來最大入庫洪水，對川渝地區純鹼企業的生產、庫存和運輸影響較大，部分裝置進入長期檢修，部分企業庫存也受到雨水損壞。

另，青海地區面臨嚴峻的環保問題，也在一定程度上影響當地純鹼企業的生產水平。無論企業自救、傳統檢修還是意外停機，都給原本供需嚴重失衡的純鹼市場帶來格局轉變。

東鹼硫酸鉀年產量達15萬噸，營收佔比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，純鹼貿易為20％。純鹼看漲、大陸鉀肥市場延續持穩走勢，硫酸鉀貨源偏緊，東鹼營運持穩推進。

中國夏糧收成增加，農作物總產量增加，5月底到7月中旬農作物總產量年增120萬噸；需求應從8月中下旬開始將有所回升。

惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％。第1季淨利年增31.86％，EPS 1.05元；7月營收1.72億元，月增25％。

(工商 )