雲林縣口湖鄉下崙福安宮「讀書王爺」新生開筆禮，小朋友展現臨摹成果。（福安宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉下崙福安宮丁府八千歲除了協尋失物靈驗，還有「讀書王爺」稱譽，廟方31日為小一新生舉辦「開筆禮」，雲林縣長張麗善配合縣府推動的「品德教育」，持毛筆為學童「硃砂開智」，象徵智慧的開啟、品德的養成。

口湖鄉下崙福安宮供奉主神丁府八千歲，其協尋車輛等失物靈驗，因此有「尋車王爺」稱號，但許多信眾並不知道八千歲還有「讀書王爺」稱號，廟方因此於31日配合下崙國小開學日舉辦「開筆禮」活動。

活動特別邀請雲林縣長張麗善為小一新生進行「硃砂開智」儀式，張麗善表示古時候學童入學第1天都要行「開筆禮」，是人生四大禮之一，透過「硃砂開智」象徵開啟智慧，期許孩子目明心亮，這也正是雲林縣品德教育的精神。

廟方也為孩子們準備漢服並依古禮進行儀式，首先「正衣冠淨手淨心」，接著過「芹蔥門」及「蘋果門」象徵勤勞、聰明與平安。「開筆描紅」儀式中，孩子們在老師帶領下臨摹「仁義忠厚」4個字，發揚八千歲「仁義褆身、忠厚維家」精神。

下崙國小校長黃淑玲、雲林縣議員蔡孟真說此次活動可讓孩子了解家鄉歷史文化，深化下崙地區求學風氣，寓教於樂別具意義。

福安宮主委王榮裕指出，八千歲為明末官員，從幼至老手不釋卷、飽讀詩書，對明朝末年的典章制度修正貢獻良多。神尊造型為右手執筆、左手握書，因此被尊稱為「讀書王爺」。

(中時 )