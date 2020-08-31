肆一、林映唯、大鶴廳外聽觀眾反應。（華映娛樂提供）

李杏、陳妤、導演簡學彬跑映後。（華映娛樂提供）

青春愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》靠著告白式的片名及動人的故事，獲得觀眾共鳴，成為暑假票房黑馬，上映至今全台破5200萬的票房佳績，成為暑假最賣座華語電影，可說是小兵立大功。該片除了好口碑外，導演簡學彬與原著作家肆一帶著演員陳妤、林映唯、李杏及大鶴等人勤跑戲院與觀眾互動，兵分兩路全台跑透透，一共累積跑了113場放映。

其中，林映唯回到家鄉台南工作，她的青梅竹馬還特別在戲院獻花給驚喜，祝賀她「衣錦還鄉」，讓她笑開懷。而她唸書時期的閨蜜也特別買票進場，林映唯還大方幫好友徵友，讓氣氛更為熱烈。雖然主創團隊幾乎每晚都到電影院報到，身體非常疲憊，但陳妤笑說：「可以見到粉絲真實的反應，覺得他們都好可愛，而且是真的喜歡這部電影，讓我們立刻滿血復活。」

《可不可以，你也剛好喜歡我》除了在台灣大受歡迎外，9月也將在東南亞地區上映，香港、新加坡及馬來西亞也都排定播映檔期，勢必將在亞洲掀起一股粉紅泡泡旋風。

(中時 )