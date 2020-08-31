近日網上傳出一組照片顯示中印邊界一處豎有中文墓碑與紀念碑的墓群，照片來源稱其為大陸邊界駐軍死者墓葬，其中包括今年6月15日加勒萬河谷(Galwan Valley)大規模衝突的陣亡官兵，照片未獲大陸官方證實或否認。網路另引述消息稱，該次的衝突中，解放軍陣亡官兵總數為35人，較印度官方公布的20名陣亡印軍為多。

提供照片的網路來源稱，根據相關情報得知有35名解放軍官兵陣亡，在流傳的照片中亦包括陣亡者的墓碑近照，碑上刻有「六九三一六部隊戰士 福建屏南人」及其姓名、出生年月與死亡年月(2020年6月)，及獲追記一等功等字樣，立碑日期為2020年8月。

在中印邊境衝突中犧牲的解放軍戰士墓，碑上載明部隊番號、籍貫、姓名出生年月與死亡日期，及獲追記一等功。（圖／推特@Taihoku1895）

依網路提供的多張照片顯示，此一排列整齊的墓群約有107座墳墓，前方豎立一座約7~8米高與天安門廣場上「人民英雄紀念碑」同形式的的方形碑，其上鐫刻大字「保衛祖國邊防的烈士永垂不朽」。

解放軍加拉萬河谷駐軍陣亡戰士墓葬，據圖面計算有107座。（圖／推特@Taihoku1895)

發生於今年6月15日的加拉萬山谷肉搏戰印中兩國軍隊互有死傷，印度指控解放軍使用嵌有鐵釘的狼牙棒、鐵棍、木棍與石塊攻擊印軍，大陸亦指控印軍入侵實控線並攻擊解放軍。消息傳出後，印方稱有20人死亡、百餘人受傷，但大陸一直未公布該事件死亡人數，外傳數字由5死11傷至近50人傷亡不等。這次衝突被認為是自1962年中印邊境戰爭以來最嚴重的邊境衝突事件。大陸不少網民先前曾表示，官方遲不公布傷亡消息，可能是解放軍死傷情況較印方嚴重。

自該次衝突後，中印雙方進行了2個多月的談判，希望減緩對抗形勢，但在國際形勢與印中雙方內部政治問題，談判尚無結果。雙方在談判期間仍持續加強邊境駐軍、武器與軍事設施建設，包括機場、房舍、防空導彈基地等。

(中時新聞網)