新北市萬里國小於今（31）日舉辦「祖孫牽手共學去」一年級新生始業暨祖父母節慶祝活動。（萬里國小提供）

新北市萬里國小於今（31）日舉辦「祖孫牽手共學去」一年級新生始業暨祖父母節慶祝活動。（萬里國小提供）

新北市萬里國小於今（31）日舉辦「祖孫牽手共學去」一年級新生始業暨祖父母節慶祝活動。（萬里國小提供）

新北市萬里國小於今（31）日舉辦「祖孫牽手共學去」一年級新生始業暨祖父母節慶祝活動，透過祖父母與小一新鮮人共同參與愛的九宮格、用愛發電及奉茶謝親恩等闖關活動，通過關卡後可領取校方為新生準備的萬小6禮，活動除舒緩小一新生入學的緊張心情，也增進代間感情與理解，創造和諧關愛的樂齡環境，小一新生楊佩穎說：「上學第一天有阿公、阿嬤陪伴，讓我感覺幸福又快樂。」

活動一開始由祖孫大手牽小手通過由青蔥及芹菜等象徵勤學好運的「聰勤門」，共同見證著兩個世代的傳承，希望孩子聰明又勤學。緊接著祖孫一起通過校方精心設計「愛的九宮格、用愛發電及奉茶謝親恩」等3個關卡。

第一關愛的九宮格，透過九宮格的投擲，讓孩子手擲勝利球，及退學習路上將遇到的各項挑戰，贏得人生每一球；第二關用愛發電，利用學校特色能源課程手搖發電，第三關奉茶謝親恩，藉由奉茶禮來感謝父母的恩惠，父母同時也回贈祝福卡片，期許孩子能夠勇於學習並樂在學習。

輔導處陳雨虹主任表示，今年的迎新活動以「健康」與「感恩」為核心概念，期許學生能夠擁有健康的身體，並懂得關懷，珍愛他人。學校贈送給新生六大禮物，其中特製專屬帆布袋成為一大亮點，袋上印有學校能源及生態特色圖案及專屬標語「我萬小我驕傲」，鼓勵一年級新生，今日你以學校為榮，明日學校將以你為榮。

(中時 )