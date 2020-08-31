109學年度第一學期國民小學31日開學，苗栗警察分局維護學童校園安全，實施護童勤務，並宣導婦幼安全守則，提醒學童及家長確保婦幼安全，創造優質生活環境。

苗栗警分局針對轄內27所小學，31日執行護童專案勤務，並協同義警、民防、義交及警察志工等民力，加強校園週邊守望及巡邏，預先發現高風險對象，加強查訪及約制，預防可能的危害。同時向學生、家長、附近店家發放婦幼安全守則，宣導學童及婦幼安全，呼籲家長教育學童在面對陌生人等要有自我保護觀念、作法，防範婦幼危害案件發生，打造學童安全無虞、快樂學習成長的環境。

苗栗警察分局副分局長傅學廷也前往苗栗市建功國民小學，瞭解「護童專案」執行情形，共同宣導婦幼安全。

苗栗警察分局局長賴銘助表示，各分駐所、派出所全面檢視各校園危險因子，加強各校園安全巡邏外，並縝密規畫學童上、下學時段，於國小門口或交通繁雜路口執行守望或巡邏等安全維護勤務，協助與保護學童安全專案，藉以維護校園和學童們的安全。

(中時 )