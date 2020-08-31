取自AIT官網

中共軍機和艦隊近來頻頻騷擾台海，美國在台協會（AIT）今天解密兩則與對台軍售及對台保證有關的電報，反制對岸的威脅，強調美國關切兩岸的權力平衡，對台軍售性能和數量完全取決大陸所帶來的威脅。AIT強調，「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。

AIT公布的第一則解密電報，是1982年7月10日由時任美國國務院次卿勞倫斯·伊格爾伯格發送給時任美國在台協會處長李潔明，該電報提供美國對1982年《八一七聯合公報》的解釋，因其與美國進行中的對台軍售有關。

此電報闡述美國逐步減少對台軍售的意願，取決於中華人民共和國和平解決兩岸分歧的持續承諾。倘若中華人民共和國採取敵對侵略的態度，或建立軍事投射能力，導致區域的不安全或不穩定，則美國將增加對台軍售。

AIT表示，這項立場表明，美國的主要關切為維持兩岸的權力平衡，因此，對台軍售的性能和數量將完全取決於中華人民共和國所帶來的威脅。文件以「最後一項保證：美國將持續對台軍售」作結。

這些原則呼應了1982年8月17日雷根總統草擬的內部總統備忘錄，該備忘錄為美國針對1982年《八一七聯合公報》的解釋提供了指南。

第二則電報是1982年8月17日由時任美國國務卿喬治·舒茲發送給時任美國在台協會處長李潔明，該電報揭示對台六項保證，並在公開及私下場合強調上述立場。

包括美國：未同意設定終止對台軍售的日期；未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見；不會在台北與北京之間擔任斡旋角色；未同意修訂《台灣關係法》；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判。

AIT並強調，「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。

(中時 )