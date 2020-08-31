元富期貨參與期交所「第六屆期貨鑽石獎」評比，奪下「期貨自營商交易量成長鑽石獎」第二名，元富證券則獲「期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎」第三名，深耕期權市場成果亮麗。元富證券董事長陳俊宏表示，今年股市詭譎難測，元富憑藉多年在期貨市場的紮根與努力，適時在金融市場上善盡證券商角色及功能。

元富證券表示，期貨市場近年來發展快速且穩定成長，期貨交易所陸續推出多元化投資商品，提供投資人更多元交易及避險工具。在新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場之際，期貨更是資本市場重要的一環，具有價格發現功能，可作為投機、避險或套利交易的工具，因此，期貨口數交易量順勢擴大許多。

元富期貨包括期貨經紀、期貨顧問、期貨自營等業務，尤其自營部門相當注重培養優秀操作人才，致力於交易策略研發，並遵循風險控管與法令規範，元富期貨董事長陳立感謝主管機關及期交所全力支持期貨業的發展，不斷推出各項新商品、新制度，活絡期權交易市場，尤其是推動盤後交易，對自營避險操作有甚大助益。

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